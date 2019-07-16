https://static.news.ru/photo/4a149164-a7af-11e9-a908-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин, который сейчас отдыхает в Латвии, опубликовал забавное видео прогулки по Рижскому зоопарку. Посмотреть на животных артист отправился вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми. Компанию звёздному семейству составила семья певца Игоря Николаева.

Невероятные приключения в Рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой, — говорится в подписи к видео в Instagram шоумена.

На кадрах видно, как дети и взрослые прогуливаются по зоосаду. Галкин показывает детям фламинго, рысь и льва. Дочь артиста Лиза вспоминает, что когда была в зоопарке в прошлый раз, лев смотрел на неё «влюблёнными глазами».

Влюбился, наверное, в тебя, — пришёл к выводу телеведущий.

Пользователи остались в восторге от кадров семейной идиллии: «С удовольствием смотрю Ваши видео. Лиза, как всегда, само очарование»; «Здорово, когда вот так с детками погулять по зоопарку можно, столько эмоций, особенно детских»; «Вы делаете мой день. Начинаю утро с Ваших видео. Позитив».

Ранее фанаты звёздной пары восхитились танцем, который их дочь Лиза исполнила на детском празднике. Подписчики пришли в восторг от врождённого артистизма ребёнка и единогласно решили, что малышку в будущем ждёт сцена.