https://static.news.ru/photo/30dee4c4-9c88-11e9-bd72-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил в Сеть видео семейного отдыха в Юрмале. На латвийском курорте он находится вместе с супругой Аллой Пугачёвой, а также с детьми Лизой и Гарри.

Поздоровались с морем, — подписал Галкин ролик, опубликованный на его странице в Instagram .

В кадре примадонна российской эстрады отметила, что гуляет по берегу Рижского залива с любимыми детьми и любимым другом. Некоторые поклонники звёздной четы посчитали странным, что Пугачёва назвала Галкина другом. Однако нашлись и те, кто уверен, что это естественно: «Не надо привязываться к словам. Муж, друг это вполне нормально».

Большинство пользователей при этом пожелали семье хорошенько расслабиться: «Сто раз пересмотрела, какая прелесть!», «Отлично отдохнуть!», «Приятного отдыха! Люблю!», «Вы — замечательные! Огромного счастья вам!», «Красота и счастье!».

Ранее News.ru сообщал, что уезжая на отдых в Латвию, Пугачёва оказалась в центре скандала. Пользователей социальных сетей возмутили фотографии и видеоролик, запечатлевшие, как певица подъехала к поезду на машине по перрону одного из ж/д вокзалов Москвы.

При этом артист Владимир Винокур выразил поддержку Пугачёвой в связи со скандалом. По его словам, примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое к себе отношение. Юморист отметил, что ругать Пугачёву пытаются только «злопыхатели», а их не так уж и много.