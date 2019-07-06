https://static.news.ru/photo/fbb38580-7e68-11e9-b459-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Известный юморист Максим Галкин раскрыл всю правду о своих многомиллионных гонорарах. По его словам, высокие заработки стали следствием его профессионального подхода к работе.

Мне кажется успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе, — рассказал он в интервью телеканалу « Звезда ».

По признанию телеведущего, он чувствует себя ответственным за каждый свой концерт и считает, что отдача артиста не должна зависеть от того места, где он выступает.

Неважно, куда и за сколько ты приехал, может это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что Галкин является самым высокооплачиваемым российским юмористом. За участие в одном корпоративе он может заработать более 3,5 млн рублей.