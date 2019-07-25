Российская певица Полина Гагарина удивила пользователей Сети выбором платья, которое она надела для прогулки по Стокгольму, где сейчас отдыхает.
Фотографию в платье с леопардовым узором, больше напоминающим ночную сорочку, Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram.
Доброе утро из жаркого Стокгольма. Здесь 28! Привезём в Москву лето! Обещаю, — подписала певица снимок.
Поклонники артистки высоко оценили трендовый наряд и пришли к единому мнению, что Гагарина в нём выглядит «фантастически».
Полина Сергеевна, вы великолепны как всегда, — прокомментировал фото один из подписчиков.
При этом своё восхищение решил выразить и певец Николай Басков. Он оставил комментарий из смайлика с поцелуем и огня. Его появление вызвало бурю эмоций среди подписчиков, которые поспешили предположить, что Басков таким образом намекает Гагариной на симпатию.
Кого мы тут видим. Подкаты к Полине начинаются, — удивилась подписчица артистки.
Ранее News.ru писал о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану. На кадрах провокационного ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета.