https://static.news.ru/photo/0f069dda-ae92-11e9-bbe1-fa163e074e61_1024.jpg Полина Гагарина Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина удивила пользователей Сети выбором платья, которое она надела для прогулки по Стокгольму, где сейчас отдыхает.

Фотографию в платье с леопардовым узором, больше напоминающим ночную сорочку, Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram.

Доброе утро из жаркого Стокгольма. Здесь 28! Привезём в Москву лето! Обещаю, — подписала певица снимок.

Поклонники артистки высоко оценили трендовый наряд и пришли к единому мнению, что Гагарина в нём выглядит «фантастически».

Полина Сергеевна, вы великолепны как всегда, — прокомментировал фото один из подписчиков.

При этом своё восхищение решил выразить и певец Николай Басков. Он оставил комментарий из смайлика с поцелуем и огня. Его появление вызвало бурю эмоций среди подписчиков, которые поспешили предположить, что Басков таким образом намекает Гагариной на симпатию.

Кого мы тут видим. Подкаты к Полине начинаются, — удивилась подписчица артистки.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану. На кадрах провокационного ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета.