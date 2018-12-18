Фриске сделала признание

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Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о пластике

Наталья Фриске прикладывает немало усилий, чтобы добиться стройной фигуры и внешности, которая будет полностью устраивать. Сестра певицы Жанны Фриске не в первый раз прибегла к помощи пластического хирурга.

Некоторое время назад Фриске рассказывала о ринопластике, которая сделала её нос более совершенным. Последние месяцы Наталья работает над фигурой. Девушка никогда не скрывала, что склонна к полноте, а чтобы носить любимые вещи, ей требуются часы тренировок в зале.

Однако, несмотря на регулярные занятия спортом, девушка никак не могла избавиться от жировой прослойки в нижней части живота.

«Самая большая проблема в похудении для меня — это живот! С самого детства, даже когда я была очень худой, низ живота не давал мне покоя (((я постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть недостатки своей фигуры, и как ни старалась, живот не уходил», — написала Наталья Фриске. Девушка добавила, что перед операцией она похудела на восемь килограммов, но жировой валик никуда не делся.

В итоге Наталья обратилась к врачу и сделала липосакцию. В комментариях Фриске ответила, что довольна результатом и не считает рассказ об операции чем-то личным. Фриске заверила, что в будущем планирует обратиться к специалистам за подтяжкой груди — после того, как родит ребёнка.

Сестра Жанны Фриске работает мастером по коррекции бровей. На зиму девушка вместе с мужем традиционно уезжают на Шри-Ланку, возвращаясь домой весной.