USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Фриске сделала признание

friske_natalia /instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о пластике

Наталья Фриске прикладывает немало усилий, чтобы добиться стройной фигуры и внешности, которая будет полностью устраивать. Сестра певицы Жанны Фриске не в первый раз прибегла к помощи пластического хирурга.

Некоторое время назад Фриске рассказывала о ринопластике, которая сделала её нос более совершенным. Последние месяцы Наталья работает над фигурой. Девушка никогда не скрывала, что склонна к полноте, а чтобы носить любимые вещи, ей требуются часы тренировок в зале.

Однако, несмотря на регулярные занятия спортом, девушка никак не могла избавиться от жировой прослойки в нижней части живота.

«Самая большая проблема в похудении для меня — это живот! С самого детства, даже когда я была очень худой, низ живота не давал мне покоя (((я постоянно ходила в одежде на размер больше, чтобы скрыть недостатки своей фигуры, и как ни старалась, живот не уходил», — написала Наталья Фриске. 

Девушка добавила, что перед операцией она похудела на восемь килограммов, но жировой валик никуда не делся. 

В итоге Наталья обратилась к врачу и сделала липосакцию. В комментариях Фриске ответила, что довольна результатом и не считает рассказ об операции чем-то личным. Фриске заверила, что в будущем планирует обратиться к специалистам за подтяжкой груди — после того, как родит ребёнка.

Сестра Жанны Фриске работает мастером по коррекции бровей. На зиму девушка вместе с мужем традиционно уезжают на Шри-Ланку, возвращаясь домой весной. 


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

Лента новостей
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
Другие новости
шоу-бизнес 15:28
Дана Борисова выиграла суд против бывшего мужа
шоу-бизнес 14:18
Новый год: Мартиросян у камина и Казанова без оливье
Артисты поделились планами на праздничную ночь
шоу-бизнес 12:25
Малахов опроверг заявление Шукшиной
Телеведущий заверил, что актрисе не предлагали денег за эфир
шоу-бизнес 11:44
Терехова отказалась сдавать мать в больницу
Актриса ответила на критику после призыва о помощи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top