https://static.news.ru/photo/cc7a2514-903b-11e9-92ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mark Nakoykher/facebook

Ольга Копылова и Владимир Фриске, являющиеся родителями скончавшейся четыре года назад российской исполнительницы Жанны Фриске, приобрели себе землю на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена их дочь.

Как рассказал отец, таким образом глава семьи решил позаботиться о том, чтобы он, его жена и вторая дочь были похоронены рядом с Жанной.

Все люди не вечные, к тому же земля стоила дешевле, чем когда я покупал её после смерти Жанночки, — признался Фриске в интервью на телеканале НТВ.

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от неоперабельной опухоли головного мозга.

Ранее сестра покойной Наталья выложила в Сеть редкие фото артистки, писал News.ru.