Ольга Копылова и Владимир Фриске, являющиеся родителями скончавшейся четыре года назад российской исполнительницы Жанны Фриске, приобрели себе землю на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена их дочь.
Как рассказал отец, таким образом глава семьи решил позаботиться о том, чтобы он, его жена и вторая дочь были похоронены рядом с Жанной.
Все люди не вечные, к тому же земля стоила дешевле, чем когда я покупал её после смерти Жанночки, — признался Фриске в интервью на телеканале НТВ.
Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году от неоперабельной опухоли головного мозга.
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