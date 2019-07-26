Фотографии телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.
Провокационные снимки появились на
Пользователи сразу же заметили, что тело артистки не так идеально, как это может показаться, глядя на снимки, которые она сама размещает в Сети. Поклонники рассмотрели у Бузовой и целлюлит и дряблую кожу, и выпирающий живот. В целом, большинство комментаторов признали, что кумир многих подростков обычная девушка со своими недостатками.
Ну почему я не втягиваю живот, когда хожу, — с досадой прокомментировала пост сама Бузова.
При этом поклонники поспешили успокоить её и отметили, что втягивать нечего, так как никакого свисающего живота нет. С этим мнением певица радостно согласилась.
Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Она пояснила, что во время выступления с композицией «Водица» на сцену, по сценарию, вылилось много воды, что сделало пол ужасно скользким.