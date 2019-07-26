https://static.news.ru/photo/fce07416-b01a-11e9-b355-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Фотографии телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.

Провокационные снимки появились на странице портала Super.ru в Instagram. На них Бузова, которая не устаёт заявлять о своей идеальной фигуре, в слитном купальнике чёрного цвета плавает в бассейне в перерывах между выступлениями на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Пользователи сразу же заметили, что тело артистки не так идеально, как это может показаться, глядя на снимки, которые она сама размещает в Сети. Поклонники рассмотрели у Бузовой и целлюлит и дряблую кожу, и выпирающий живот. В целом, большинство комментаторов признали, что кумир многих подростков обычная девушка со своими недостатками.

Ну почему я не втягиваю живот, когда хожу, — с досадой прокомментировала пост сама Бузова.

При этом поклонники поспешили успокоить её и отметили, что втягивать нечего, так как никакого свисающего живота нет. С этим мнением певица радостно согласилась.

Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Она пояснила, что во время выступления с композицией «Водица» на сцену, по сценарию, вылилось много воды, что сделало пол ужасно скользким.