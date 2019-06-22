https://static.news.ru/photo/e73102ee-9471-11e9-9ffc-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шепелев Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Фото появилось на страничке сына певицы. Поклонники певицы отметили, что ребёнок стал очень походить на свою маму. Отец мальчика Дмитрий Шепелев не желает афишировать сына, поэтому фото Платона появляются крайне редко.

Сам телеведущий объяснил своё нежелание показывать сына на публике, так как не хочет, чтобы к Платону было приковано излишнее внимание. Об этом Дмитрий Шепелев высказался на своей страничке в соцсети. Он сослался на свой опыт, когда чувствовал себя крайне неловко при встречах с поклонниками. Тогда ему было 16 лет, он обмирал, холодел и не знал, что сказать. Причём не по себе от встреч с фанатами телеведущему даже сейчас.

Дмитрий Шепелев считает, что Платона ждёт большая сцена консерватории, так как он музыкально одарён. Сыну Жанны Фриске нравится футбол, но в итоге ребёнок сам будет принимать решение, что ему нужно, когда повзрослеет.

Ранее News.ru сообщал, что Наталья Фриске, являющаяся родной сестрой скончавшейся в 2015 году российской поп-исполнительницы Жанны Фриске, опубликовала в Сети архивное видео с участием сына певицы Платона. На видео ребёнок играет с собакой по имени Джесс и зовёт маму.