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Ведущая Венди Уильямс рассказала, как десять лет назад Меган Маркл не прошла кастинг на Wendy Williams Show. По её словам, отказ был связан с непростым характером будущей герцогини.

Она пришла к нам, чтобы стать одной из наших моделей. Мы делаем моду, как-то так. Это было до того, как она встретила рыжеволосого Гарри, примерно в конце 2009 — начале 2010 года, — рассказывает Уильямс.

Она также отметила, что Меган показалась ей очень непредсказуемой личностью, от которой можно ожидать всего. А после назвала герцогиню Сассекскую «тёмной лошадкой».

Ранее News.ru писал, что пользователей Сети в Великобритании возмутила очередная выходка Меган Маркл. Герцогиня нарушила правило королевской семьи, показав публике и прессе лицо своего двухмесячного сына.