https://static.news.ru/photo/0f95eadc-a7ce-11e9-a8f0-fa163e074e61_1024.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала своё завещание. Согласно документу, её московская квартира после её смерти отойдёт её нынешнему супруга Бари Алибасову. Об этом дочь актрисы Ольга рассказала в эфире Первого канала.

Она отметила, что этим жестом актриса решила поддержать шоумена, у которого имеются некоторые проблемы с жилплощадью. Выяснилось, что квартира Алибасова принадлежит ему лишь частично. Федосеева-Шукшина переписала на него свои квадратные метры, чтобы продюсер вдруг не остался на улице.

По словам дочери актрисы, сейчас её мать и Бари Каримович видятся не так часто. Они встречаются несколько раз в неделю. Отношения между ними Ольга охарактеризовала как «гостевой брак», передаёт Teleprogramma.pro .

Маме трудно вставать, но возможность пообщаться у них есть. Это отчасти какой-то гостевой брак. Но главное, чтобы их все устраивало, — подчеркнула Шукшина-младшая.

Ранее News.ru писал, что Алибасов с супругой уезжают из России. Звёздная пара решила отправиться в Черногорию, чтобы поправить здоровье и погреться на солнце.