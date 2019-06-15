https://static.news.ru/photo/785db2a8-8e96-11e9-ba68-fa163e074e61_1024.jpg Федор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Фёдор Добронравов исключён из списка лиц, несущих угрозу нацбезопасности Украины.

Такое решение приняло Министерство культуры страны. Теперь в перечне, размещённом на сайте ведомства и состоящем из 147 человек, фамилия Добронравова отсутствует. Он был внесён в него в 2017 году за неоднократное посещение Крыма. Кроме того, был отменён указ, согласно которому актёру запрещался въезд на Украину.

Среди многочисленных ролей Добронравова — роль Ивана Будько в сериале «Сваты», в создании которого принимал участие нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Запрет на его показ в стране также был отменён в марте этого года.

Ранее News.ru писал о том, что экспертная комиссия Государственного агентства по вопросам кино Украины (Госкино) проголосовала за повторный запрет снятого студией «Квартал 95» второго сезона сериала «Сваты».