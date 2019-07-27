https://static.news.ru/photo/090e8d34-b06d-11e9-a316-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая программы «Дом-2» и звезда современного российского шоу-бизнеса Ольга Бузова призналась в симпатии к творчеству группы «Руки Вверх» и лично к солисту Сергею Жукову.

Певица разместила на своей странице в Instagram видео с танцем под песню «Крошка моя» на фестивале «Жара» в Баку.

Вечер танцев под песни любимых артистов. Уже много лет дружим с Серёжей... Как всегда поднял весь зал... Под его хиты невозможно не танцевать, — поделилась впечатлениями Бузова.

На видео она, как и многие фанаты Жукова, прыгает, машет руками и громко поёт хиты 90-х.

Поклонники не оценили эмоциональный танец Бузовой и назвали её движения «агонией». Некоторые пользователи считают, что «нормальные люди так себя не ведут», потому что так может танцевать только «бедная несчастная брошенная женщина, которую аж выворачивает», другие выразили мнение, что телеведущая прыгает «как старушка или деревенщина, а её платье из клеёнки».

Несмотря на общую «нелюбовь» видео Бузовой собрало почти 1,5 млн просмотров и две тысячи комментариев.

Ранее фотографии телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки. На фото Бузова, которая не устаёт заявлять о своей идеальной фигуре, в слитном купальнике чёрного цвета плавает в бассейне в перерывах между выступлениями на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Пользователи сразу же заметили, что тело артистки не так идеально, как это может показаться, глядя на снимки, которые она сама размещает в Сети. Поклонники рассмотрели у Бузовой и целлюлит, и дряблую кожу, и выпирающий живот. В целом большинство комментаторов признали, что кумир многих подростков обычная девушка со своими недостатками, писал News.ru.