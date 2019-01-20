Фадеев сделает клип из видеозаписей трагедий россиян

https://news.ru/storage/news/0e710de676f006d8e4f4225aacee9f72/699fac0b-ea61-41f2-bbb1-ee8465b57b29_850.jpg Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев попросил у жителей России прислать ему видеозаписи из семейных архивов, на которых запечатлены трагические события. При этом он посетовал, что россияне завалили его только радостными роликами.

«Видимо, в самые сложные периоды нам совсем не до камеры. Но вдруг у вас есть что-то не о радости, а наоборот — о печали? Я буду ждать!» — написал в Instagram музыкант.

Ранее он призвал прислать видео важных событий — рождения, свадьбы и расставания. Эти кадры лягут в основу видеоклипа на песню «Стану ли я счастливее».

Как писал News.ru, поп-группа «Серебро» выпустила клип на песню «Пятница», обыграв скандальную историю футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. На видео также присутствует пародия на Александра Петрова и Руслана Боширова.