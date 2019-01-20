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Фадеев сделает клип из видеозаписей трагедий россиян

Максим Фадеев Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Максим Фадеев

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Музыкальный продюсер Максим Фадеев попросил у жителей России прислать ему видеозаписи из семейных архивов, на которых запечатлены трагические события. При этом он посетовал, что россияне завалили его только радостными роликами.

«Видимо, в самые сложные периоды нам совсем не до камеры. Но вдруг у вас есть что-то не о радости, а наоборот — о печали? Я буду ждать!» — написал в Instagram музыкант.

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Начал отсматривать видео, которые вы присылаете на почту video@malfa.ru. Подробная информация в предыдущем посте! Спасибо за обратную связь. Как я вижу, все видео в основном о счастливых моментах вашей жизни. Видимо, в самые сложные периоды нам совсем не до камеры. Но вдруг у вас есть что-то не о радости, а наоборот о печали? Я буду ждать! А сам тем временем готовлюсь к концерту в Баку! Год начался именно так, как я люблю работы очень много!

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Ранее он призвал прислать видео важных событий — рождения, свадьбы и расставания. Эти кадры лягут в основу видеоклипа на песню «Стану ли я счастливее».

Как писал News.ru, поп-группа «Серебро» выпустила клип на песню «Пятница», обыграв скандальную историю футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. На видео также присутствует пародия на Александра Петрова и Руслана Боширова.


#клипы #Фадеев
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