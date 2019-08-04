Продюсер Максим Фадеев рассказал, что был лично знаком с Вилли Токаревым.
Однако их связь была «очень шапочной», заявил он журналистам
Ушла определённого рода эмигрантская эпоха 70–80-х годов, — подчеркнул он, говоря о смерти артиста.
Он добавил, что Токарев был заметным человеком для всего СССР.
Как писал News.ru, Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Московская комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти музыканта.