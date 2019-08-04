Фото: АГН «Москва»

Российский актёр Станислав Садальский отреагировал на смерть музыканта Вилли Токарева. Артист вспомнил историю знакомства с шансонье и выразил сочувствие в связи с уходом из жизни исполнителя.

В конце 80-х годов на съёмках фильма «Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР» <...> я познакомился с Вилли Токаревым. Он тогда женился на хорошенькой 17-летней Светлане Радушинской,...