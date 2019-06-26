https://static.news.ru/photo/10c30260-9864-11e9-85e5-fa163e074e61_1024.jpg Актриса Эвелина Блёданс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная российская актриса Эвелина Блёданс напугала своих поклонников, опубликовав фотографию с хештегом «Синдром Бари». На снимке артистка запечатлена с капельницей.

Дорогая Эвелина, вы случайно не «Крота» хлебнули? — написали в комментариях встревоженные подписчики.

Блёданс поспешила успокоить поклонников, пояснив, что это всего лишь озоновая капельница. Она также призналась, что отдыхает в санатории в Кисловодске.

Ну, теперь все будут делать как Алибасов. Чёрный пиар самый эффективный, — прокомментировали пост актрисы возмущённые подписчики.

Ранее News.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев не исключил, что продюсер Бари Алибасов, попавший в реанимацию после случайно выпитого средства для прочистки труб «Крот», мог инсценировать своё отравление. Медик усомнился в поставленном Алибасову диагнозе, так как его выписали из больницы слишком быстро.