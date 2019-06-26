Популярная российская актриса Эвелина Блёданс напугала своих поклонников, опубликовав фотографию с хештегом «Синдром Бари». На снимке артистка запечатлена с капельницей.
Дорогая Эвелина, вы случайно не «Крота» хлебнули? — написали в комментариях встревоженные подписчики.
Блёданс поспешила успокоить поклонников, пояснив, что это всего лишь озоновая капельница. Она также призналась, что отдыхает в санатории в Кисловодске.
Ну, теперь все будут делать как Алибасов. Чёрный пиар самый эффективный, — прокомментировали пост актрисы возмущённые подписчики.
Ранее News.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев не исключил, что продюсер Бари Алибасов, попавший в реанимацию после случайно выпитого средства для прочистки труб «Крот», мог инсценировать своё отравление. Медик усомнился в поставленном Алибасову диагнозе, так как его выписали из больницы слишком быстро.