Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская поздравила своего супруга Максима Матвеева с 37-летием. Она опубликовала видео с празднования в сторис в своём Instagram.

Она приготовила для мужа фруктовый торт, украсив его именинными свечами.

Боярская рассказала, что Матвеев целеустремлённый мужчина, который доводит до конца любое дело, за которое берётся, передаёт «Вокруг ТВ».

Ранее News.ru писал, что Боярская, на счету которой более 60 киноработ, делится со своими поклонниками тем, в каких сложных условиях ей порой приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты. Она уверена, что хороший уход и очищение могут спасти её кожу от неминуемых повреждений во время съёмок.

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