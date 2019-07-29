Актриса Елизавета Боярская поздравила своего супруга Максима Матвеева с 37-летием. Она опубликовала видео с празднования в сторис в своём Instagram.
Она приготовила для мужа фруктовый торт, украсив его именинными свечами.
Боярская рассказала, что Матвеев целеустремлённый мужчина, который доводит до конца любое дело, за которое берётся, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Боярская, на счету которой более 60 киноработ, делится со своими поклонниками тем, в каких сложных условиях ей порой приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты. Она уверена, что хороший уход и очищение могут спасти её кожу от неминуемых повреждений во время съёмок.