https://static.news.ru/photo/e9e090cc-b1fe-11e9-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская поздравила своего супруга Максима Матвеева с 37-летием. Она опубликовала видео с празднования в сторис в своём Instagram.

Она приготовила для мужа фруктовый торт, украсив его именинными свечами.

Боярская рассказала, что Матвеев целеустремлённый мужчина, который доводит до конца любое дело, за которое берётся, передаёт « Вокруг ТВ ».

Ранее News.ru писал, что Боярская, на счету которой более 60 киноработ, делится со своими поклонниками тем, в каких сложных условиях ей порой приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты. Она уверена, что хороший уход и очищение могут спасти её кожу от неминуемых повреждений во время съёмок.