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Элина Мазур: Джигарханяна давно нет в живых

Элина Мазур Александр Авилов/АГН "Москва"

Элина Мазур

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Скандальная защитница Элина Мазур, которую уже прозвали «адвокатом дьявола», предположила, что народный артист СССР Армен Джигарханян давно мёртв.

«Цымбалюк-Романовская прекрасно знает, что Армен Борисович Джигарханян находится, по всей видимости, в плохой физической форме или вообще уже вне её», — сказала правозащитница и героиня многих скандальных ток-шоу, которую цитирует РЕН ТВ.

Юрист пояснила, что актёр уже давно не выходит на связь. Кроме того, по её словам, с октября он не появлялся в своей квартире.

Мазур являлась бывшим доверенным лицом бывшей супруги артиста во время их развода.

Ранее News.ru писал, что Мазур была госпитализирована после конфликта с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По её словам, женщина довела её до инсульта. Адвокат рассказала, что начиная с марта сталкивалась с серьёзными «наездами», так как является «единственным значимым свидетелем обвинения».


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