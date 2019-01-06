Элджей подарил себе элитный спорткар на Новый год

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Элджей

Российский исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, приобрёл спорткар BMW, стоимость которого составляет около 10 млн рублей. Поклонники музыканта решили, что рэпер сделал себе дорогостоящий подарок на Новый год.

Своей обновкой исполнитель похвастался в Instagram.

В прошлом году молодой человек уже покупал спортивный автомобиль за 6 млн рублей для своего отца, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что Элджею запретили въезд на Украину. Решение приняла Служба безопасности страны после обращения народного депутата Владимира Парасюка. Согласно запрету, рэпер не сможет пересекать украинскую границу в течение трёх лет.