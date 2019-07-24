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Эксперты подсчитали расходы деятелей российского шоу-бизнеса на поддержание их звёздного имиджа.

Так, телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ежемесячно тратит порядка 700 тысяч рублей на услуги персонального стилиста, няни, домработницы, директора, пиарщика и водителя. При этом траты певца Филиппа Киркорова на обслуживающий персонал и яркие брендовые костюмы, которые он покупает в большом количестве, достигают 5 млн рублей в месяц.

По словам промоутера и телевизионного продюсера Алины Красной, средняя зарплата сотрудника, занимающегося пиаром звезды, составляет около 60 тысяч рублей. Однако деятели шоу-бизнеса уровня Киркорова готовы платить своим помощникам от 150 до 250 тысяч рублей ежемесячно.

Ещё одна важная статья расходов — роскошный быт и коммунальные услуги. Дело в том, что звёздный статус обязывает артистов и телеведущих жить в шикарных апартаментах.

У меня расходная часть не меньше 1 млн рублей, — рассказала «КП» экс-балерина Анастасия Волочкова.

Ранее News.ru писал о том, что дизайнер украшений Влад Торохов оценил драгоценности экс-балерины Анастасии Волочковой и начинающей певицы Ольги Бузовой. По его словам, несмотря на частые упрёки в отсутствии вкуса, бывшая балерина носит очень дорогие украшения. При этом телеведущую и певицу Ольгу Бузову дизайнер заподозрил в ношении поддельных украшений, стоимость которых не превышает 5 тыс. рублей.