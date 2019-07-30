https://static.news.ru/photo/41b7641a-b38a-11e9-81c4-fa163e074e61_660.jpg Камерон Бойс Фото: Dave Longendyke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Камерон Бойс умер от «массивного эпилептического припадка». Исследование проводил Департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Двадцатилетнего артиста нашли мёртвым 6 июля текущего года в его доме в Северном Голливуде. Тогда представитель семьи покойного объяснил, что молодой человек скончался во сне из-за болезни, которой страдал три года, пишет издание Deadline .

Бойс прославился после ролей в картине «Наследники» и телесериале «Джесси» студии Disney. Незадолго до смерти он снялся в третьей части «Наследников». Премьера ленты запланирована на август текущего года.

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