Американский актёр Камерон Бойс умер от «массивного эпилептического припадка». Исследование проводил Департамент судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.
Двадцатилетнего артиста нашли мёртвым 6 июля текущего года в его доме в Северном Голливуде. Тогда представитель семьи покойного объяснил, что молодой человек скончался во сне из-за болезни, которой страдал три года, пишет издание
Бойс прославился после ролей в картине «Наследники» и телесериале «Джесси» студии Disney. Незадолго до смерти он снялся в третьей части «Наследников». Премьера ленты запланирована на август текущего года.
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