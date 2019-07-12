https://static.news.ru/photo/07ae42c8-a423-11e9-bb7c-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дизайнер украшений Влад Торохов оценил драгоценности экс-балерины Анастасии Волочковой и начинающей певицы Ольги Бузовой.

По его словам, несмотря на частые упрёки в отсутствии вкуса, бывшая балерина носит очень дорогие украшения. Торохов подчеркнул, что на пальце Волочковой красуется огромный перстень с сапфиром.

Анастасия Волочкова любит крупные кольца. Это самое нашумевшее её кольцо с сапфиром в 70 карат и обрамлением из бриллиантов стоило $1 млн, — сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он также отметил, что через некоторое время после покупки один из камней, украшающих перстень, отвалился, и балерина заменила все камни, подняв таким образом стоимость перстня до $1,5 млн (95 млн рублей).

При этом телеведущую и певицу Ольгу Бузову дизайнер заподозрил в ношении поддельных украшений, стоимость которых не превышает 5 тыс. рублей.

К сожалению, говорить об оригинальности тут не приходится, потому что вместе со своей сестрой Оля продает в Инстаграме украшения из Китая, — констатировал Торохов.

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