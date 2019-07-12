По его словам, несмотря на частые упрёки в отсутствии вкуса, бывшая балерина носит очень дорогие украшения. Торохов подчеркнул, что на пальце Волочковой красуется огромный перстень с сапфиром.
Анастасия Волочкова любит крупные кольца. Это самое нашумевшее её кольцо с сапфиром в 70 карат и обрамлением из бриллиантов стоило $1 млн, — сказал эксперт «Комсомольской правде».
Он также отметил, что через некоторое время после покупки один из камней, украшающих перстень, отвалился, и балерина заменила все камни, подняв таким образом стоимость перстня до $1,5 млн (95 млн рублей).
Ранее News.ru писал о том, что скандальная танцовщица Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась отдыхать на Мальдивы. В этот раз она решила не сидеть без дела, а измерить длину острова Кудафиши в шпагатах.