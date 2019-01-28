Экс-супруга Башарова ищет пропавшего мужа

https://news.ru/storage/news/abaacb0b0a4ea99187b7602da192cde4/ad0f5d71-8c6d-46a8-bec5-4d1d0d7b4d05_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Екатерина Архарова

Актриса Екатерина Архарова обратилась за помощью в соцсетях. Её нынешний супруг Артём Илясов пропал 26 января и до сих пор не вышел на связь.

После скандального расставания с Маратом Башаровым актриса вышла замуж за бизнесмена Артёма Илясова. Свадьбу сыграли в августе прошлого года. В семье никогда не случалось скандалов — супруги жили душа в душу. Тем неожиданней для поклонников Архаровой её заявление в соцсетях. Актриса просит помощи в поисках супруга. Он перестал выходить на связь вечером 26 января. Супруге ничего не известно о его местонахождении, телефон выключен, никто из знакомых его не видел.

«Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26-го января, в районе 19−00, вышел ненадолго из кафе „Раиса Захарна“ (адрес: ул Можайский вал, 6. метро „Киевская“) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно», — написала Архарова в соцсетях.

Актриса просит всех, кто видел мужчину, сообщить ей об этом. Заявление в полицию Архарова пока не подавала. Да и примут его, только если человек не выходит на связь не меньше трёх суток.

В комментариях поддерживают актрису, надеясь, что супруг непременно объявится. Хотя среди комментирующих оказались и те, кто предположил, что Илясов исчез по собственному желанию.