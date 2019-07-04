https://static.news.ru/photo/bbddd112-9ead-11e9-9a39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов появился на свадьбе своего друга — рэпера T-killah на костылях. Спортсмен пришёл в сопровождении жены Анастасии Костенко.

Свадьба 30-летнего рэпера состоялась в элитном загородном комплексе Luxury Village в Барвихе. Женой музыканта Александра Тарасова стала телеведущая Мария Белова, которой певец сделал предложение в мае прошлого года.

Дмитрий Тарасов, получивший травму после последнего матча, теперь вынужден ходить только на костылях, но даже это не помешало ему прийти на свадьбу к другу. Фото со свадьбы бывший муж Ольги Бузовой опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах есть и виновники торжества.

Ранее News.ru сообщал, что полузащитник Дмитрий Тарасов, который вскоре покинет московский футбольный клуб «Локомотив», прооперирован.