Сожительница бьётся за наследство Осина

https://news.ru/storage/news/7c944728174e73d237e2ecbb2b0dbff8/422c1ca3-cb08-4614-8d9e-7d888464d996_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин

Елена Скорнякова, которая являлась сожительницей скончавшегося певца Евгения Осина, решила бороться за его наследство. По словам женщины, именно она и её дочь Анастасия в последние годы жизни певца были для него самыми близкими людьми.

«Он писал песни для неё. Под её тембр, возраст, именно для неё. Это была его воля, желание как артиста. У нас есть расписки и договоры», — сказала Скорнякова в эфире передачи «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

Она также заверила, что Осин составил договор, согласно которому Анастасия имеет право не выплачивать сбор за авторские права при выступлении с хитами Осина.

По данным СМИ, родственники скончавшегося певца делят между собой трёхкомнатную квартиру за 30 миллионов рублей в доме на улице Демьяна Бедного в Москве.

Ранее News.ru писал о том, что певец Шура поделился воспоминаниями об ушедшем Евгении Осине. Исполнитель призвал не жалеть о смерти коллеги, так как он был алкоголиком.