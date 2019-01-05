Экс-солистка «ВИА Гры» обожгла руки бенгальскими огнями

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, как пиротехника испортила ей Новый год. Девушка зажгла четыре бенгальских огня одновременно и получила серьёзные ожоги рук.
Певице было очень больно после произошедшего инцидента, написала она в Instagram. Теперь она опубликовала правила безопасности при выборе и использовании огней.
«Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить — это был первый звоночек, но моя интуиция проспала», — написала она.
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Осторожно горим Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной листай карусель) Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности . Берегите себя и деток ! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
Сама исполнительница уверена, что больше никогда не воспользуется бенгальскими огнями.
Ранее News.ru писал, что спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям также запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.