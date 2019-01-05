Экс-солистка «ВИА Гры» обожгла руки бенгальскими огнями

https://news.ru/storage/news/30398108b0820e23ab46fb207af8e3cf/27c7e67b-463e-4025-a190-3fd470b57aa3_850.jpg Anatoly Lomohov/Global Look Press

Татьяна Котова

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, как пиротехника испортила ей Новый год. Девушка зажгла четыре бенгальских огня одновременно и получила серьёзные ожоги рук.

Певице было очень больно после произошедшего инцидента, написала она в Instagram. Теперь она опубликовала правила безопасности при выборе и использовании огней.

«Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить — это был первый звоночек, но моя интуиция проспала», — написала она.

Сама исполнительница уверена, что больше никогда не воспользуется бенгальскими огнями.

Ранее News.ru писал, что спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям также запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.