Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Модель Ирина Шейк озвучила имя дочери, которую она родила от своего экс-бойфренда Брэдли Купера. Девочку зовут Лея де Сьен Шейк Купер.

По словам Шейк, она назвала дочку в честь своей бабушки, героини Великой Отечественной войны, переделав её имя на французский манер. Так «Галина» превратилась в «Лею». А приставка «де Сьен» означает...