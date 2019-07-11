Юрий Шатунов Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову потребуется ещё одна операция.

Ранее директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно.

Юре будет сделана ещё одна операция, — написал музыкальный продюсер Андрей Разин в Instagram.

Разин отметил, что операцию проведёт стоматолог, потому что заболевание было спровоцировано воспалением канала. Кроме того, он поблагодарил фанатов за поддержку.

Как писал News.ru, Андрей Разин отказался судиться с поп-певцом Дмитрием Биланом из-за нового хита «Про белые розы».

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