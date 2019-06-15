https://static.news.ru/photo/b6baeed2-8ea3-11e9-8c1b-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава устроила странные танцы посреди торгового зала магазина бытовой техники.

Она разместила видеоролик, на кадрах которого исполнила непонятные «вариации» под довольно известную мелодию. Поклонники звезды незамедлительно отреагировали на её выходку. Они отметили её артистичность, раскованность, а также пластичность. За два часа ролик посмотрели более 600 тысяч подписчиков, передаёт Пятый канал .

Как ранее писал News.ru, дочь маршала Ивана Конева Наталья сообщила, что не собирается судиться с телешоу Comedy Woman из-за шутки про отца.