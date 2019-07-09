https://static.news.ru/photo/a6f05818-a24c-11e9-8fcb-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Колисниченко Фото: kolisnichenko_official/instagram.com

Бывшая участница и звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко родила в одной из московских больниц. Известно, что у неё сын.

Последние пару дней за звездой присматривали врачи. Схватки начались 8 июля. Об этом она сама рассказала фанатам.

Знаете, у меня есть подруга со способностями. У неё часто бывают вещие сны. И вот она мне сказала, что я рожу в день, когда будет идти сильный дождь. В три часа ночи 8 июля у меня начались схватки, а рано с утра пошёл дождь. Я сразу решила, что это знак, — говорит Екатерина.

Пока что имя новорождённого не известно.

Ранее News.ru писал, что Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, предложила фанатам в своём Instagram выбрать имя для её будущего внука или внучки. О том, какого пола будет ребёнок музыканта и модели Анастасии Решетовой, она не сообщила.