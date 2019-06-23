https://static.news.ru/photo/40b22dd8-95ae-11e9-9e07-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Климова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Екатерина Климова впервые ответила на вопрос о возможном разводе с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи.

На вопрос журналистов о расставании с супругом она посоветовала им больше следить за её успехам на работе.

Также актриса не дала ясного ответа на вопрос о романе Месхи.

А я тут причём? — заявила она.

Однако коллеги знаменитостей не теряют надежды, что супруги скоро помирятся. Так, Гоша Куценко подчеркнул, что все артисты очень эмоциональные люди и, скорее всего, отношения между Климовой и Месхи наладятся, передаёт Teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.