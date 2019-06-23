Российская актриса Екатерина Климова впервые ответила на вопрос о возможном разводе с коллегой по творческому цеху Гелой Месхи.
На вопрос журналистов о расставании с супругом она посоветовала им больше следить за её успехам на работе.
Также актриса не дала ясного ответа на вопрос о романе Месхи.
А я тут причём? — заявила она.
Однако коллеги знаменитостей не теряют надежды, что супруги скоро помирятся. Так, Гоша Куценко подчеркнул, что все артисты очень эмоциональные люди и, скорее всего, отношения между Климовой и Месхи наладятся, передаёт
Ранее News.ru писал, что свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.