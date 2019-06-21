https://static.news.ru/photo/db9d4480-9424-11e9-989a-fa163e074e61_1024.jpg Тимати и Егор Крид Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский исполнитель Егор Крид вновь оказался в центре внимания. На этот раз рэпера обвинили в плагиате творчества американского певца Джейдена Смита, сына актёра Уилла Смита. Пользователи нашли сходство новой песни Крида «Грехи» с композицией Смита Blue.

Булаткин уже успел отреагировать на эти обвинения. Артист опубликовал видеопост, в котором композитор Black Star Алекс Давиа доказывает, что трек сильно отличается от песни Смита.

СМИ начали везде писать, что трек «Грехи» — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие, — написал Крид на своей странице в Instagram .

При этом рэпер отметил, что давно получает удовольствие от творчества своего западного коллеги, сообщает « Российская газета ».

Ранее, как писал News.ru, Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать. Он подчеркнул, что его уход не связан с денежными вопросами.