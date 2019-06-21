Тимати и Егор Крид Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский исполнитель Егор Крид вновь оказался в центре внимания. На этот раз рэпера обвинили в плагиате творчества американского певца Джейдена Смита, сына актёра Уилла Смита. Пользователи нашли сходство новой песни Крида «Грехи» с композицией Смита Blue.

Булаткин уже успел отреагировать на эти обвинения. Артист опубликовал видеопост, в котором композитор Black Star Алекс Давиа доказывает, что трек сильно отличается от песни Смита.

СМИ начали везде писать, что трек «Грехи» — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие, — написал Крид на своей странице в Instagram.

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Кайфую от того, что делает Джейден Смит ещё с Каратэ-Пацана. Его музыка последних лет очень сильно отличается от всего, что делают в этом жанре. СМИ начали везде писать, что трек #Грехи- плагиат, но заявлять так - это слишком. Стиль - да. Музыка - другая, мелодия - другая, аккорды - другие. Возможно, когда год назад мы с @alexdavia делали этот бит, где-то в голове играл альбом Джейдена, но нот то всего 7 и всё музло так или иначе имеет сходство, как среди мировых Артистов так и наших. Имхо: Не сплагиатил, а вдохновился! Качайте мой новый трек #Грехи по ссылке в шапке профиля!

Публикация от HeartBreakKid (@egorkreed)

При этом рэпер отметил, что давно получает удовольствие от творчества своего западного коллеги, сообщает «Российская газета».

Ранее, как писал News.ru, Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать. Он подчеркнул, что его уход не связан с денежными вопросами.

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