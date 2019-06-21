Егора Крида уличили в плагиате песни сына Уилла Смита
Алсу Жамалетдинова
15:58, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/db9d4480-9424-11e9-989a-fa163e074e61_1024.jpgТимати и Егор Крид Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российский исполнитель Егор Крид вновь оказался в центре внимания. На этот раз рэпера обвинили в плагиате творчества американского певца Джейдена Смита, сына актёра Уилла Смита. Пользователи нашли сходство новой песни Крида «Грехи» с композицией Смита Blue.
Булаткин уже успел отреагировать на эти обвинения. Артист опубликовал видеопост, в котором композитор Black Star Алекс Давиа доказывает, что трек сильно отличается от песни Смита.
СМИ начали везде писать, что трек «Грехи» — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие, — написал Крид на своей странице в Instagram.