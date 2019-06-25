Известный российский певец Егор Крид удивил поклонников, опубликовав свою детскую фотографию в Сети.
Пользователей покорил белокурый ребёнок на снимке, и они поспешили поздравить артиста с днём рождения. Кроме того, к подписчикам присоединились многие звёзды российского шоу-бизнеса.
Одним из первых большой пост на своей странице в Instagram опубликовал певец Филипп Киркоров.
Красивая дата — 25 лет! Ты прожил уже четверть века, за это довольно таки короткое время стал Большой Звездой, и самое главное — заслуженно!, — написал исполнитель, отдельно поблагодарив Крида за креатив и талант.
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Мой дорогой Егор @egorkreed ! Красивая дата-25 лет! Ты прожил уже четверть века, За это довольно таки короткое время стал Большой Звездой, и самое главное - заслуженно! Все ЗАСЛУЖЕННО! ЧЕСТНО! Лично от себя-Спасибо за креатив , за талант, и «чёрный» элексир молодости, который ты в меня внедрил , на радость своим и моим поклонникам! От души поздравляю тебя с Днем твоего Рождения, и желаю, мой юный Друг, самого главного- ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ВОСТРЕБОВАННОСТИ И САМОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ- ЗДОРОВЬЯ, оно в твоей сумасшедшей жизни и при том темпе , который ты сам себе задал с самого начала ,тебе понадобится ещё как!!!! Короче, пой, танцуй, на радость нам, твоим друзьям и близким и твоим поклонникам..... Твой Ф.К. #ЕК25 #егоркрид #деньрождения #цветнастроениячёрный
К поздравлениям также присоединилась певица Светлана Лобода. Она решила быть немногословной и ограничилась фразой «С Днем рождения, малыш!».
Певица Валерия в свою очередь пожелала Егору Криду любить профессию и дорожить дружбой.
Твори, пой, «рви» все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени всё, что с тобой сейчас происходит, — отметила певица в комментарии.
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С Днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но ещё больше предстоит. Твори, пой, "рви" все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив! Привет и поздравления твоим замечательным родителям. #ЕК25 @egorkreed
Ранее News.ru писал о том, что Егор Крид оказался в центре внимания. Рэпера обвинили в плагиате творчества американского певца Джейдена Смита, сына актёра Уилла Смита. Пользователи нашли сходство новой песни Крида «Грехи» с композицией Смита Blue.