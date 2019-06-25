https://static.news.ru/photo/7bf2b1b4-9799-11e9-a64c-fa163e074e61_1024.jpg Егор Крид Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский певец Егор Крид удивил поклонников, опубликовав свою детскую фотографию в Сети.

Пользователей покорил белокурый ребёнок на снимке, и они поспешили поздравить артиста с днём рождения. Кроме того, к подписчикам присоединились многие звёзды российского шоу-бизнеса.

Одним из первых большой пост на своей странице в Instagram опубликовал певец Филипп Киркоров.

Красивая дата — 25 лет! Ты прожил уже четверть века, за это довольно таки короткое время стал Большой Звездой, и самое главное — заслуженно!, — написал исполнитель, отдельно поблагодарив Крида за креатив и талант.

К поздравлениям также присоединилась певица Светлана Лобода. Она решила быть немногословной и ограничилась фразой «С Днем рождения, малыш!».

Певица Валерия в свою очередь пожелала Егору Криду любить профессию и дорожить дружбой.

Твори, пой, «рви» все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени всё, что с тобой сейчас происходит, — отметила певица в комментарии.

Ранее News.ru писал о том, что Егор Крид оказался в центре внимания. Рэпера обвинили в плагиате творчества американского певца Джейдена Смита, сына актёра Уилла Смита. Пользователи нашли сходство новой песни Крида «Грехи» с композицией Смита Blue.