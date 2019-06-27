https://static.news.ru/photo/95513ba6-98d6-11e9-9b97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский исполнитель Егор Булаткин, известный под псевдонимом Егор Крид, выпустил видео на композицию «Грехи».

Новую работу певец посвятил своей бабушке, скончавшейся в 2010 году. Ранее Крид говорил, что она является для него одним из самых важных людей в жизни, вложившим много сил в его воспитание. В конце клипа появляется надпись: «Посвящается моему ангелу-хранителю — моей бабушке Валентине».

В 2019 году Егор Крид покинул лейбл Black Star. Теперь певец является независимым артистом.

Ранее News.ru писал о том, что новый клип российской музыкальной группы Little Big вышел на YouTube.