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Эдгард Запашный укусил тигра во время шоу

Эдгард Запашный Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдгард Запашный

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ходе одного из выступлений решил ради эффектного снимка укусить тигра, чтобы привлечь его внимание.

«Тот самый случай, когда кусаю я, а не меня», — написал дрессировщик под фотографией, которую опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчики Запашного в шутку посоветовали ему опасаться гнева зоозащитников, которые не смогут спокойно смотреть на фотографию.

«Ой, ой, ой, тигр такой несчастный, такой замученный, его бьют и кусают! Садистский способ дрессуры — укус тигра в моську!!!» — прокомментировала снимок одна из поклонниц дрессировщика.

Ранее News.ru писал о том, что Эдгард Запашный поддержал запрет на публичные выступления с животными в некоторых странах. Среди них он назвал Аргентину и Колумбию, где никогда не было цирковой школы и представлений об отношениях животного и человека. По словам шоумена, в России ситуация другая. Зрителям постоянно навязывают мнение об издевательствах над животными в цирках, однако это единичные случаи.


#запашный #цирк #тигры
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