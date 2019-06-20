https://static.news.ru/photo/5df75edc-8cac-11e9-b908-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отравление Алибасова было предначертано ещё 20 лет назад. О «смерти, идущей из горла» его предупреждала целительница Джуна.

Как сообщил телеведущий Дмитрий Борисов в эфире Первого канала , своё предсказание провидица сделала при свидетелях. Сам Алибасов в то время не придал значения её словам и предположил, что Джуна говорила об опасности сигарет.

Трагедия произошла с продюсером 4 июня. Его экстренно госпитализировали в больницу после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из клиники. В ближайшее время его отправят на реабилитацию в Казахстан.

Ранее звёздный адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Алибасов оставил своего единственного сына без наследства. По его словам, в своём нынешнем состоянии шоумен вряд ли мог внести какие-то изменения в завещание, писал News.ru.