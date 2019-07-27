Фото: Ferrari/Global Look Press

Американский актёр, кинорежиссёр, музыкант Джонни Депп требует 50 млн долларов у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства. 

Депп ответил в суде на обвинения Хёрд, которая утверждает, что её долгое время супруг избивал. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом. Кроме того, его супруга не могла остановиться и в тот же день отрубила ему кусок пальца бутылкой водки.

В доказательство актёр предоставил фотографии, где лежит на кушетке с перебинтованной рукой. Актриса отрицает заявление Деппа, тем не менее судья оказался на стороне звезды «Пиратов Карибского моря» и по его просьбе следующее заседание назначил в Виргинии, а не в Калифорнии, как просила Эмбер Хёрд, информирует The Blast.

До этого актриса Эмбер Хёрд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа. По словам артистки, он, будучи нетрезвым, якобы таскал её за волосы и душил. Хёрд заявила, что проблемы начались, когда актёр стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Он становился другим человеком, часто бредящим и жестоким, которого она называла «монстром».

Ранее танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен, у которой якобы роман с голливудским актёром Джонни Деппом, могла сбежать из США из-за свалившейся на неё внезапно славы. Россиянка не только покорила сердце звезды «Пиратов Карибского моря», но, по неподтверждённым данным, уже готовится к свадьбе, поэтому её исчезновение из Лос-Анджелеса, где она живёт последние два года, вызвало интерес у западных СМИ, писал News.ru.

 

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