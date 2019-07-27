https://static.news.ru/photo/8ec51faa-b082-11e9-9789-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ferrari/Global Look Press

Американский актёр, кинорежиссёр, музыкант Джонни Депп требует 50 млн долларов у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства.

Депп ответил в суде на обвинения Хёрд, которая утверждает, что её долгое время супруг избивал. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом. Кроме того, его супруга не могла остановиться и в тот же день отрубила ему кусок пальца бутылкой водки.

В доказательство актёр предоставил фотографии, где лежит на кушетке с перебинтованной рукой. Актриса отрицает заявление Деппа, тем не менее судья оказался на стороне звезды «Пиратов Карибского моря» и по его просьбе следующее заседание назначил в Виргинии, а не в Калифорнии, как просила Эмбер Хёрд, информирует The Blast .

До этого актриса Эмбер Хёрд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа. По словам артистки, он, будучи нетрезвым, якобы таскал её за волосы и душил. Хёрд заявила, что проблемы начались, когда актёр стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Он становился другим человеком, часто бредящим и жестоким, которого она называла «монстром».

Ранее танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен, у которой якобы роман с голливудским актёром Джонни Деппом, могла сбежать из США из-за свалившейся на неё внезапно славы. Россиянка не только покорила сердце звезды «Пиратов Карибского моря», но, по неподтверждённым данным, уже готовится к свадьбе, поэтому её исчезновение из Лос-Анджелеса, где она живёт последние два года, вызвало интерес у западных СМИ, писал News.ru.