Помощница Джигарханяна опровергла его смерть

Помощница актёра и режиссёра Джигарханяна Наталия Корнеева опровергла информацию о смерти артиста, которую ранее передала СМИ юрист Элина Мазур.
«Информации о смерти Джигарханяна у меня нет», — сказала она.
По словам помощницы артиста, Элина Мазур вряд ли может иметь достоверную информацию о состоянии актёра, поскольку не является приближенным к нему человеком.
Ранее Мазур сообщила о смерти Джигарханяна — вывод о кончине пожилого актёра женщина сделала исходя из того, что он «не выходит на связь».
Мазур являлась бывшим доверенным лицом бывшей супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской во время их развода.