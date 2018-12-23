Помощница Джигарханяна опровергла его смерть

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Армен Джигарханян

Помощница актёра и режиссёра Джигарханяна Наталия Корнеева опровергла информацию о смерти артиста, которую ранее передала СМИ юрист Элина Мазур.

«Информации о смерти Джигарханяна у меня нет», — сказала она.

По словам помощницы артиста, Элина Мазур вряд ли может иметь достоверную информацию о состоянии актёра, поскольку не является приближенным к нему человеком.

Ранее Мазур сообщила о смерти Джигарханяна — вывод о кончине пожилого актёра женщина сделала исходя из того, что он «не выходит на связь».

Мазур являлась бывшим доверенным лицом бывшей супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской во время их развода.