https://static.news.ru/photo/38f33fde-b7e5-11e9-8632-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: Pravda Komsomolskaya/Hlobal Look Press

Во время концерта в Москве американская певица Дженнифер Лопес попала в курьёзную ситуацию. Комбинезон, в котором она вышла на сцену, неожиданно расстегнулся на груди.

Инцидент произошёл, когда Лопес исполняла песню Ain't It Funny. При этом сама артистка не подала вида, что что-то пошло не так, но предприняла безуспешную попытку застегнуть облегающий комбинезон. Чуть позже она сменила его на платье красного цвета.

Ранее News.ru писал о том, что супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что у неё проблемы с почками. Она рассказала, что ей удалось вырваться на московский концерт певицы Дженнифер Лопес, после чего она опять вернулась в больницу.