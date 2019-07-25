Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Первую заметную роль в кино будущая поп-дива получила в 1997-м году, за работу над образом певицы Селены она даже получила номинацию на премию «Золотой глобус». В 1999-м вышел её первый музыкальный альбом On the 6. С тех пор её карьера шла в гору, на данный момент в архиве певицы восемь студийных альбомов. Джей Ло известна, как человек, который ежедневно репетирует, тренируется, и создаёт одно из самых ярких поп-шоу в мире.

Из-за громкого романа с актером Беном Аффлеком артистка получила прозвище Bennifer, но их свадьба, хоть и была назначена, так и не состоялась. Дженнифер Лопес была замужем трижды, в третьем браке с Марком Энтони она родила двойняшек — сына Макса и дочь Эмми. Несмотря на то что певице 50, пресса регулярно сообщает о новых романах Дженнифер. Дженнифер постоянно снимается в кино и периодически получает антипремию «Золотая малина», которая отмечает худшие работы в кино. Однако это лишь подхлестывает актрису к новым работам. Новость о том, что Джей Ло — 50 лет, удивила многих поклонников её таланта, так как она совсем не выглядит на свой возраст.