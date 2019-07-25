Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Первую заметную роль в кино будущая поп-дива получила в 1997-м году, за работу над образом певицы Селены она даже получила номинацию на премию «Золотой глобус». В 1999-м вышел её первый музыкальный альбом On the 6. С тех пор её карьера шла в гору, на данный момент в архиве певицы восемь студийных альбомов. Джей Ло известна, как человек, который ежедневно репетирует, тренируется, и создаёт одно из самых ярких поп-шоу в мире.
Из-за громкого романа с актером Беном Аффлеком артистка получила прозвище Bennifer, но их свадьба, хоть и была назначена, так и не состоялась. Дженнифер Лопес была замужем трижды, в третьем браке с Марком Энтони она родила двойняшек — сына Макса и дочь Эмми. Несмотря на то что певице 50, пресса регулярно сообщает о новых романах Дженнифер. Дженнифер постоянно снимается в кино и периодически получает антипремию «Золотая малина», которая отмечает худшие работы в кино. Однако это лишь подхлестывает актрису к новым работам. Новость о том, что Джей Ло — 50 лет, удивила многих поклонников её таланта, так как она совсем не выглядит на свой возраст.
ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
Кадр из фильма «Селена»
Кадр из фильма «Анаконда»
Columbia Pictures CorporationZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кадр из фильма «Клетка»
Кадр из фильма «С меня хватит»
Кадр из фильма «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка»
Кадр из фильма «Паркер»
Кадр из фильма «Поклонник»
Кадр из фильма «Начни сначала»