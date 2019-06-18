https://static.news.ru/photo/39878216-916b-11e9-8bb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Голливудская актриса Дженнифер Энистон проигнорировала ухаживания очарованного ею принца Гарри. Об этом рассказывает американский писатель и журналист Йен Гальперин.

Публицист заявил, что британский принц много лет, ещё до брака с Меган Маркл, был серьёзно увлечён актрисой и называл её «настоящей принцессой». Герцог Сассекский даже писал Энистон сообщения, слал «эмодзи» и приглашал на свидания, но она не ответила ему взаимностью из-за разницы в возрасте, цитирует Гальперина Express .

Ранее News.ru писал, что американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая одну из главных ролей в знаменитом ситкоме «Друзья», устроила празднование своего 55-летия вместе со своими коллегами Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.