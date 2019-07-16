https://static.news.ru/photo/1c9197dc-a80e-11e9-8b4d-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друг певицы Юлии Началовой музыкант Александр Панайотов рассказал, что за несколько месяцев до смерти артистка ездила в Израиль. Её мучили подагра и диабет, она обращалась к местным врачам.

А после, разуверившись в медицине, обратилась к Богу.

За несколько месяцев до смерти она поехала в Иерусалим, была у Стены плача — молилась, просила Бога, чтобы он ее исцелил. Была во всех святых местах — лечилась, надеялась и верила... Но каким был итог, вы знаете, — цитирует Панайотова «Собеседник».

Панайотов возмущён тем, как на смерти Началовой делают шоу. В особенности его возмущают туры на могилу певицы, которые якобы излечивают страждущих.

Разве можно организовывать туры на могилу человека? Конечно, и те, кто покупает эти туры, больны. Потому что здравомыслящие люди понимают, что Юля не была святой. Она была обычным человеком: красивым, добрым и очень талантливым, — говорит певец.

Он призвал сажать в тюрьму тех, кто пытается нажиться на имени певицы. Родные Началовой, по неофициальной информации, уже заключили с Первым каналом контракт на эксклюзивное сообщение событий, связанных с именем певицы.

Панайотов развеял слухи и о том, что Юлия якобы злоупотребляла алкоголем: при её болезнях выпивать категорически запрещается, артистка была трезвенницей.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру взыскания долгов с умершей Юлии Началовой. 19 марта 2019 года судебный участок № 935 Дорогомиловского района Москвы возбудил дело о взыскании с Началовой налогов и сборов, включая пени, на сумму 47 016,90 рубля.