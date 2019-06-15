https://static.news.ru/photo/e31ef232-9035-11e9-830a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Shankbone/wikipedia.org/CC BY 3.0

Друг Дэвида Боуи Джордж Андервуд раскрыл секрет «фирменного» цвета глаз певца. Правый был голубым, а левый — карим.

В 1962 году молодые люди поссорились из-за девушки по имени Кэрол. Она симпатизировала Боуи, однако встречалась с его лучшим другом. Поэтому во время празднования своего дня рождения Андервуд нанес будущей звезде удар в глаз.

Мы были сильно пьяны. Я затеял драку, поцарапав роговицу своего друга, — признался Андервуд.

Травма привела к параличу круговой мышцы, что стало причиной изменения цвета левого глаза. Мужчина подчеркнул, что позже Боуи поблагодарил его за нанесённый удар, передаёт Page Six .

Как ранее писал News.ru, сразу несколько американок признались в связи с Боуи в период, когда они ещё не достигли совершеннолетия. Однако претензий они не имеют и педофилом рок-музыканта не называют.