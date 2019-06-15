Друг Дэвида Боуи Джордж Андервуд раскрыл секрет «фирменного» цвета глаз певца. Правый был голубым, а левый — карим.
В 1962 году молодые люди поссорились из-за девушки по имени Кэрол. Она симпатизировала Боуи, однако встречалась с его лучшим другом. Поэтому во время празднования своего дня рождения Андервуд нанес будущей звезде удар в глаз.
Мы были сильно пьяны. Я затеял драку, поцарапав роговицу своего друга, — признался Андервуд.
Травма привела к параличу круговой мышцы, что стало причиной изменения цвета левого глаза. Мужчина подчеркнул, что позже Боуи поблагодарил его за нанесённый удар, передаёт
Как ранее писал News.ru, сразу несколько американок признались в связи с Боуи в период, когда они ещё не достигли совершеннолетия. Однако претензий они не имеют и педофилом рок-музыканта не называют.