Фото: David Shankbone/wikipedia.org/CC BY 3.0

Друг Дэвида Боуи Джордж Андервуд раскрыл секрет «фирменного» цвета глаз певца. Правый был голубым, а левый — карим.

В 1962 году молодые люди поссорились из-за девушки по имени Кэрол. Она симпатизировала Боуи, однако встречалась с его лучшим другом. Поэтому во время празднования своего дня рождения Андервуд нанес будущей звезде удар в глаз.

Мы были сильно пьяны. Я затеял драку, поцарапав роговицу своего друга, — признался Андервуд.

Травма привела к параличу круговой мышцы, что стало причиной изменения цвета левого глаза. Мужчина подчеркнул, что позже Боуи поблагодарил его за нанесённый удар, передаёт Page Six.

Как ранее писал News.ru, сразу несколько американок признались в связи с Боуи в период, когда они ещё не достигли совершеннолетия. Однако претензий они не имеют и педофилом рок-музыканта не называют.