https://static.news.ru/photo/e305c492-a340-11e9-893a-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Композитор и продюсер Виктор Дробыш прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приняла решение, согласно которому юные украинцы не смогут принять участие в детском Евровидении, если после 2014 года они выступали на территории России.

Мне кажется, они перешли ту грань, когда не вмешивают музыку в политику, — заявил музыкант в интервью RT .

Продюсер надеялся, что новый президент Украины Владимир Зеленский положительно повлияет на отношение власти к искусству и творчеству, но этого не произошло.

Как ранее писал News.ru, певец Юрий Лоза назвал Украину «больной страной» в связи с решением НОТУ.