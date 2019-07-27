https://static.news.ru/photo/be4aae24-b06a-11e9-b61d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Успенская, дочь знаменитого детского писателя, проповедовавшего добро в сказках, рассказала о «тёмной» стороне своего умершего год назад отца. Оказалось, он не был верен своей первой жене, при этом сам всегда сильно ревновал своих возлюбленных.

В своих любовных интригах Успенский использовал и дочку. По воспоминаниям Татьяны, когда ей было лет семь–восемь, семья отдыхала в Крыму. Но они с матерью вернулись в Москву на неделю раньше отца.

Провожая нас, шепнул: «Тань, будут приходить письма на моё имя, ты их забирай из почтового ящика, потом мне отдашь». Матери велел не говорить. И я эти послания потихоньку доставала. На конверте значилось имя отправительницы, известной художницы, с которой у отца, оказывается, в то время был бурный роман, — рассказала дочь Успенского « Каравану историй ».

В 2011 году детский писатель развёлся со своей третьей женой — Элеонорой Филиной. Несмотря на расставание, он пристально следил за жизнью своей бывшей избранницы и даже нанял для этого частного детектива.

С негодованием и злостью говорил о том, какой ужасный человек Филина. Вечером пересматривал на компьютере их общие с Лерой фотографии и выпуски программы «В нашу гавань заходили корабли...». Даже нанял частного детектива следить за бывшей женой. И рассказывал мне, негодуя, куда она ходит и с кем встречается, — вспоминает Татьяна.

Когда она пыталась вразумить отца напоминаниями о том, что они с Филиной в разводе и что в таких конфликтах не может быть виновен только один человек, он закатывал дочери скандал.

Знаменитый писатель, автор книг «Крокодил Гена и его друзья» и «Каникулы в Простоквашино» ушёл из жизни 14 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Успенский был автором сценариев мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла «Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона» и многих других. Персонажи его книг стали для многих из тех, кто родился в Советском Союзе, символами детства.

Последние годы писатель боролся с онкологией. Единственная дочь писателя Татьяна не пришла проститься с отцом. Женщина обвинила отца в тирании и сектантстве, долгие годы они не общались, писал News.ru.