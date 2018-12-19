Терехова отказалась сдавать мать в больницу

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Анна (слева) и Маргарита Тереховы

Актриса ответила на критику после призыва о помощи

Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгейцмера. Дочь советской актрисы попросила у поклонников помощи и столкнулась со шквалом критики в ответ.

Болезнь на поздней стадии, и на выздоровление надеяться не приходится. 76-летняя актриса живёт в собственном мире, не узнавая самых близких. За Маргаритой Тереховой ухаживают её дети — сын и дочь. Денег не хватает, так как нужно оплачивать услуги двух сиделок: постоянной и приходящей. Обо всём этом сын актрисы Александр Терехов рассказал в эфире Первого канала.

Дочь актрисы обратилась за помощью к неравнодушным, предложив перечислить деньги на лечение Маргариты Тереховой. Анна, также ставшая актрисой, объяснила, что её финансовых возможностей и зарплаты, которую больной актрисе платит родной театр Моссовета, не хватает на уход. Мнения пользователей разделились, нашлось немало тех, кто осудил Анну Терехову, посоветовав отдать маму в специализированную клинику.

Дочь актрисы пояснила: она не хочет, чтобы её знаменитую маму видели в том виде, в котором она находится сейчас. Намекнув на ряд СМИ, которые не преминут сделать соответствующие фотографии знаменитой артистки.

«Сейчас мама дома. У неё в комнате хорошо, уютно так, как она любит. Её окружают фотографии, иконы — дом её охраняет», — заверила Анна Терехова.

Маргарита Терехова снялась в десятках фильмов. Известность и любовь зрителей ей принесли роли в таких кинолентах, как «Собака на сене», «Зеркало», «Д'Артаньян и три мушкетёра».