USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Терехова отказалась сдавать мать в больницу

Анна (слева) и Маргарита Тереховы Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна (слева) и Маргарита Тереховы

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Актриса ответила на критику после призыва о помощи

Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгейцмера. Дочь советской актрисы попросила у поклонников помощи и столкнулась со шквалом критики в ответ.

Болезнь на поздней стадии, и на выздоровление надеяться не приходится. 76-летняя актриса живёт в собственном мире, не узнавая самых близких. За Маргаритой Тереховой ухаживают её дети — сын и дочь. Денег не хватает, так как нужно оплачивать услуги двух сиделок: постоянной и приходящей. Обо всём этом сын актрисы Александр Терехов рассказал в эфире Первого канала.

Дочь актрисы обратилась за помощью к неравнодушным, предложив перечислить деньги на лечение Маргариты Тереховой. Анна, также ставшая актрисой, объяснила, что её финансовых возможностей и зарплаты, которую больной актрисе платит родной театр Моссовета, не хватает на уход. Мнения пользователей разделились, нашлось немало тех, кто осудил Анну Терехову, посоветовав отдать маму в специализированную клинику.

Дочь актрисы пояснила: она не хочет, чтобы её знаменитую маму видели в том виде, в котором она находится сейчас. Намекнув на ряд СМИ, которые не преминут сделать соответствующие фотографии знаменитой артистки.

«Сейчас мама дома. У неё в комнате хорошо, уютно так, как она любит. Её окружают фотографии, иконы — дом её охраняет», — заверила Анна Терехова.

Маргарита Терехова снялась в десятках фильмов. Известность и любовь зрителей ей принесли роли в таких кинолентах, как «Собака на сене», «Зеркало», «Д'Артаньян и три мушкетёра».


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

Лента новостей
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Врач: найденные в НМИЦ трупы свидетельствуют о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
Другие новости
шоу-бизнес 15:28
Дана Борисова выиграла суд против бывшего мужа
шоу-бизнес 14:18
Новый год: Мартиросян у камина и Казанова без оливье
Артисты поделились планами на праздничную ночь
шоу-бизнес 12:25
Малахов опроверг заявление Шукшиной
Телеведущий заверил, что актрисе не предлагали денег за эфир
шоу-бизнес 18:33
Названы самые успешные гастролёры 2018 года
Они собирают большие стадионы и пользуются любовью публики
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top