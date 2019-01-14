Дочь Шварценеггера выйдет замуж за «Звёздного Лорда»

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Кэтрин Шварценеггер

Американский актёр Крис Пратт сделал предложение дочери Арнольда Шварценеггера — Кэтрин. Девушка ответила «да».

Радостным событием исполнитель роли Звёздного Лорда (персонаж комиксов Marvel) поделился на своей странице в Instagram.

«Дорогая Кэтрин, я так счастлив! Ты сказала: „Да“. Я безумно рад, что женюсь на тебе», — дополнил комментарием фотографию с возлюбленной звезда «Стражей Галактики».

Запись за пять часов собрала полтора миллиона отметок «мне нравится».

Крис Пратт известен главными ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», «Пассажиры», «Великолепная семёрка» (ремейк оригинального вестерна 1960 года), «Лего.Фильм» (озвучивание).

Ранее News.ru сообщал о «любви» Арнольда Шварценеггера к столице Украины — Киеву. После посещения города Железный Арни пообещал вернуться.