https://static.news.ru/photo/1a7f878e-a961-11e9-a445-fa163e074e61_1024.jpg Лиза Галкина Фото: maxgalkinru/instagram.com

Пятилетняя дочь певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина не перестаёт удивлять публику своими талантами. На этот раз пользователей покорил танец в исполнении девочки, который отдалённо напоминает номер цыганки Кармен из оперы Бизе.

Видео, где Лиза танцует в пышной юбке с яркими цветами, появилось в Instagram .

Подписчики звёздной наследницы начали бурно обсуждать этот ролик: «Чудо неземное! Красавица малышка! Обожаю!», «чистый ангелочек!», «Маленькая красотка!», «Прирождённая актриса», «Лизонька, королева среди всех королев.Счастья тебе», «Ну как же иначе!!! Лизонька-это счастье, солнце, радость, любовь!». Пользователи отметили артистизм девочки и напророчили её большую известность.

Ранее News.ru писал, что Пугачёва стала обладательницей элитной недвижимости в Латвии. Примадонна приобрела домик в самом центре Юрмалы. По предварительным оценкам, жилище площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошёлся в €400 тысяч.