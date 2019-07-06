https://static.news.ru/photo/0035491e-9fce-11e9-a811-fa163e074e61_1024.jpg Фото: elizaveta_galkinaa/instagram

Новое фото дочери певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина восхитило соцсети. Фанатам звёздной пары понравилась причёска юной Лизы, которую сделали специально к участию девочки в модном показе Валентина Юдашкина.

На фото девочка сидит в кресле с собранными руками. Над её волосами колдует мастер. Волосы девочки накручены в кудри, а сама девочка с улыбкой смотрит в сторону.

Пользователи оставили много восторженных отзывов: «Ну какая же Лизонька славная, милая, открытая, просто само очарование»; «Лизонька, просто куколка»; «Кокетка»; «Маленькая чудо». Однако нашлись и те, кто счёл участие девочки в модных показах преждевременным : «Ребёнку некогда играть. Она все время позирует. Девочка кукла, но боюсь, что слишком рано из неё делают взрослую».

Ранее News.ru писал, что дети Примадонны и юмориста сыграли небольшую сценку вместе с отцом Максимом Галкиным. Отрывок из сказки малыши показали в Юрмале. Ролик с инсценировкой Максим Галкин разместил в Instagram.