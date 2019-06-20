https://static.news.ru/photo/6450a8f4-92d5-11e9-b93f-fa163e074e61_1024.jpg Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина привязана к нынешней супруге своего отца и не отходит от неё на отдыхе в Турции. Об этом можно судить по видеозаписям в Instagram Ольги — жены футболиста, которая регулярно размещает их на своей странице.

Выкладывает фото с совместного времяпрепровождения и отец девочки Евгений. Вера после смерти матери жила у бабушки с дедушкой, пока её на каникулы не забрал отец, у которого в Турции своя футбольная школа. Ольга Алдонина постаралась окружить несчастного ребёнка заботой и вниманием. Поэтому сейчас Вера всё время старается быть рядом с мачехой.

После каникул, как ранее рассказал отец Юлии Началовой, Вера снова переедет жить к ним, тем более, что там находится школа, где учится девочка. Уже этой осенью дочь певицы вступит в права наследства и получит жильё своей матери, которое оценивается в $100 млн.

Ранее News.ru сообщал, что PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, как живёт дочь артистки в семье её вдовца, футболиста Евгения Алдонина.