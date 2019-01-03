Дочь Евгения Осина споёт на концерте памяти отца

https://news.ru/storage/news/176bcaf18a6339ef25d69298e7d61fd2/a1ee8200-686d-4fdf-9f9a-9426bb6e1b1e_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин

Агния Осина, дочь певца Евгения Осина, решила пойти по стопам отца. Она готовится к дебюту на большой сцене в рамках концерта, организованного в память о певце.

О предстоящем выступлении рассказал организатор мероприятия и продюсер Андрей Разин.

«Наконец-таки зрители увидят впервые вышедшую на сцену в качестве сольной певицы Агнию Осину», — написал он в своём аккаунте в Instagram.

Концерт состоится 3 января вечером в Санкт-Петербурге. Выступят группа «Ласковый май» и многочисленные друзья Осина.

Как сообщал News.ru, певец и композитор Евгений Осин умер в Москве 17 ноября в возрасте 54 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.