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Дочь Евгения Осина споёт на концерте памяти отца

Евгений Осин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Агния Осина, дочь певца Евгения Осина, решила пойти по стопам отца. Она готовится к дебюту на большой сцене в рамках концерта, организованного в память о певце.

О предстоящем выступлении рассказал организатор мероприятия и продюсер Андрей Разин.

«Наконец-таки зрители увидят впервые вышедшую на сцену в качестве сольной певицы Агнию Осину», — написал он в своём аккаунте в Instagram.

Концерт состоится 3 января вечером в Санкт-Петербурге. Выступят группа «Ласковый май» и многочисленные друзья Осина.

Как сообщал News.ru, певец и композитор Евгений Осин умер в Москве 17 ноября в возрасте 54 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.


#концерты #ЕвгенийОсин #АгнияОсина
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