Дочь Евгения Осина споёт на концерте памяти отца

Агния Осина, дочь певца Евгения Осина, решила пойти по стопам отца. Она готовится к дебюту на большой сцене в рамках концерта, организованного в память о певце.
О предстоящем выступлении рассказал организатор мероприятия и продюсер Андрей Разин.
«Наконец-таки зрители увидят впервые вышедшую на сцену в качестве сольной певицы Агнию Осину», — написал он в своём аккаунте в Instagram.
Концерт состоится 3 января вечером в Санкт-Петербурге. Выступят группа «Ласковый май» и многочисленные друзья Осина.
Как сообщал News.ru, певец и композитор Евгений Осин умер в Москве 17 ноября в возрасте 54 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.