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Дочка популярной телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, что была не права в ссорах с известной матерью.

Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права. Большую роль, и не самую хорошую, сыграл Instagram. Ведь мама — публичная личность, а вот я — нет, — написала девочка в Instagram .

Она подчеркнула, что никогда не била мать, поэтому все сообщения на эту тему — фейки. Таким необычным способом она поздравила мать с днём рождения.

Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я очень рада, что мы смогли наладить отношения, — добавила Полина.

В прошлом ведущая Первого канала рассказывала, что Полина неоднократно уходила из дома жить к отцу. Девочка плохо учится, дерзит и грубит матери, называя ту «наркоманкой». Дана Борисова не скрывает, что проходила лечение в наркологической клинике и ей нужна поддержка близких, чтобы не вернуться к пагубной привычке.

Как писал News.ru, Дана Борисова заявила, что участие дочери музыкальной исполнительницы Алсу Микеллы в песенном конкурсе «Голос. Дети» стало определённым вызовом. По её мнению, результат можно было спрогнозировать.